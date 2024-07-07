Бывший футболист сборной Бразилии Эванилсон высказался о текущих проблемах «пентакампеонов».

Бразильцы потерпели неудачу на Кубке Америки – 2024, вылетев на стадии четвертьфинала от сборной Уругвая. Основное время поединка завершилось нулевой ничьей, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались уругвайцы (4:2).

«Сложно говорить о том, что ждёт сборную Бразилии. Мы очень сильно отстаём от других сборных в плане структуры. У нас много отличных футболистов, при этом нет команды. Нужен человек, который объединит всех и сделает из группы игроков настоящую команду, как это было на чемпионате мира 2002 года», – заявил в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Эванилсон.