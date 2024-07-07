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Кубок Америки (Copa America)

Родриго Соуто назвал главную проблему сборной Бразилии эксклюзив

07 Июля 2024 • 19:35 Комментировать
Уругвай
0:0
Бразилия

Бывший игрок «Сан-Паулу» Родриго Соуто в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о текущей ситуации в сборной Бразилии.

Напомним, 7 июля сборная Бразилии проиграла сборной Уругвая в серии пенальти и покинула розыгрыш Кубка Америки на стадии 1/4 финала.

— Сегодня в Бразилии не умеют правильно распоряжаться назначениями. Все ждали прихода Анчелотти, но этого не случилось, Главный тренер воспринимается, как временная фигура, в таком случае ему сложно вести себя с игроками. В Бразилии сейчас не чувствуется сплоченности. Я думаю, нужно дать главному тренеру поработать и, самое главное, громко заявить о доверии к нему, — сказал Родриго.

На данный момент наставником сборной Бразилии является 62-летний Доривал Жуниор.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Родриго Соуто

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