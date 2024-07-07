Тренер Бразилии прокомментировал провал на Кубке Америки

Сборная Бразилии провалилась на Кубке Америки. «Селесао» ставили перед собой максимальную задачу, но они вылетели уже по итогам четвертьфинала. В нём бразильцы уступили Уругваю по пенальти после нулевой ничьей.

Главный тренер бразильской сборной Доривал Жуниор взял на себя ответственность за этот результат.