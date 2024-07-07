Тренер Бразилии прокомментировал провал на Кубке Америки

Сборная Бразилии провалилась на Кубке Америки. «Селесао» ставили перед собой максимальную задачу, но они вылетели уже по итогам четвертьфинала. В нём бразильцы уступили Уругваю по пенальти после нулевой ничьей.
Главный тренер бразильской сборной Доривал Жуниор взял на себя ответственность за этот результат.
«Такая работа требует огромного терпения. Я должен признать, что это не тот результат, которого ждали, и я беру на себя полную ответственность за него. Но в то же время я думаю, что у этой команды есть большие возможности для роста, развития и прогресса», - цитирует Доривала портал Goal.
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