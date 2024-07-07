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Кубок Америки (Copa America)

Суперкомпьютер оценил шансы Месси выиграть Кубок Америки

07 Июля 2024 • 14:00 Комментировать (2)
Аргентина
...
Канада
10.07 03:00

На Кубке Америки завершилась четвертьфинальная стадия. Её не смогла преодолеть сборная Бразилии, которая проиграла Уругваю по пенальти после ничьей 0:0. В полуфинале команда Уругвая сыграет против Колумбии, а команда Аргентины – против Канады.

Специалисты из Opta с помощью суперкомпьютера просчитали шансы команд на победу в турнире. Понятное дело, что на первом месте оказалась сборная Аргентины с Лионелем Месси – её шансы защитить титул теперь оцениваются в 52%.

На второй строчке по шансам идёт сборная Уругвая – 27%. Третьей идёт сборная Колумбии, её шансы – 17%. А вот шансы на триумф сборной Канады оцениваются всего лишь в 4%.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Канады Сборная Уругвая Сборная Колумбии ещё теги

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АРГЕНТИНА КАНАДА
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Комментарии (2) Все комментарии
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NOBODY
07 Июля 2024 в 14:27
хорошо, что не попросили суперкомпьютер оценить шансы Месси на получение Золотого мяча - иначе бы у суперкомпьютера сгорели все микросхемы и процессоры.....
Alex1972
07 Июля 2024 в 14:05
Намного меньше.. ☝️
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