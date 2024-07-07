Суперкомпьютер оценил шансы Месси выиграть Кубок Америки

На Кубке Америки завершилась четвертьфинальная стадия. Её не смогла преодолеть сборная Бразилии, которая проиграла Уругваю по пенальти после ничьей 0:0. В полуфинале команда Уругвая сыграет против Колумбии, а команда Аргентины – против Канады.

Специалисты из Opta с помощью суперкомпьютера просчитали шансы команд на победу в турнире. Понятное дело, что на первом месте оказалась сборная Аргентины с Лионелем Месси – её шансы защитить титул теперь оцениваются в 52%.

На второй строчке по шансам идёт сборная Уругвая – 27%. Третьей идёт сборная Колумбии, её шансы – 17%. А вот шансы на триумф сборной Канады оцениваются всего лишь в 4%.