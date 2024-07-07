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Кубок Америки (Copa America)

В сборной Бразилии приняли решение по главному тренеру

07 Июля 2024 • 12:24 Комментировать

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор сохранит работу, несмотря на неудачное выступление на Кубке Америки – 2024.

«Тренер знает, что пошло не по плану. Это было только начало его пути. Думаю, в дальнейшей своей работе Доривал найдет верные решения», - передает слова президента федерации футбола страны Эдналду Родригес.

Напомним, что сборная Бразилии завершила выступление на Кубке Америки в четвертьфинале. Подопечные Жуниора потерпели поражение от национальной команды Уругвая. Основное время матча завершилось вничью со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее оказались уругвайцы – 4:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Доривал Жуниор
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