Тренер Бразилии высказался после вылета с Кубка Америки

«Мы отрабатывали пенальти с первого же дня на турнире, ведь догадывались, что можем дойти до серии в плей-офф. Очень жаль, что Родриго покинул поле в концовке. Он является одним из основных исполнителей пенальти в команде. Но кто-то должен был ошибиться. К сожалению, это были мы», - передает слова наставника Globo.