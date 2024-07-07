Тренер Бразилии высказался после вылета с Кубка Америки

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор высказался о поражении от команды Уругвая в четвертьфинале Кубка Америки. Матч завершился вничью со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее были уругвайцы – 2:4.
«Мы отрабатывали пенальти с первого же дня на турнире, ведь догадывались, что можем дойти до серии в плей-офф. Очень жаль, что Родриго покинул поле в концовке. Он является одним из основных исполнителей пенальти в команде. Но кто-то должен был ошибиться. К сожалению, это были мы», - передает слова наставника Globo.
В полуфинале сборная Уругвая поборется с национальной командой Колумбии.
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