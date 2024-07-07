На Кубке Америки определены полуфинальные пары

Минувшей ночью состоялся последний четвертьфинальный поединок Кубка Америки – 2024. Сборная Бразилии встречалась с командой Уругвая и потерпела поражение. Игровое время матча завершилось вничью со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее были подопечные Марсело Бьелсы – 4:2.

После этого поединка стали известны полуфинальные пары престижного турнира. В первом матче силами померяются сборные Аргентины и Канады (10 июля), а в другом противостоянии сойдутся Колумбия и Уругвай (11 июля).

Напомним, что действующим чемпионом Кубка Америки является национальная команда Аргентины.