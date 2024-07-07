Эндрик сделал заявление после вылета Бразилии с Кубка Америки

Минувшей ночью состоялся поединок 1/4 финала Кубка Америки между сборными Бразилии и Уругвая. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее были футболисты Уругвая – 4:2.
Нападающий бразильцев Эндрик дал комментарий после неудачи своей команды.
«Мы хотели занять первое место. Теперь начнем подготовку к чемпионату мира – 2026. Сейчас нам непросто, надеемся получить поддержку от бразильского народа», - передает слова 17-летнего форварда инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.
В полуфинал Кубка Америки вышли сборные Аргентины, Канады, Уругвая и Колумбии.
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