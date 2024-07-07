Эндрик сделал заявление после вылета Бразилии с Кубка Америки

«Мы хотели занять первое место. Теперь начнем подготовку к чемпионату мира – 2026. Сейчас нам непросто, надеемся получить поддержку от бразильского народа», - передает слова 17-летнего форварда инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.