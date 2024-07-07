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Кубок Америки (Copa America)

А если бы играл Винисиус: Бразилия попрощалась с Кубком Америки, проиграв Уругваю по пенальти

07 Июля 2024 • 06:10 Комментировать
Уругвай
0:0
Бразилия

Шестнадцать сборных (осталось четыре) в этом году участвуют в Кубке Америки. Столько же было и на чемпионатах Европы в старые добрые времена – с 1996 года по 2012-й. Сейчас начиная с четвертьфиналов команды там и там шли примерно в одном темпе.

На Евро-2024 в субботу Англия преодолела Швейцарию, а Нидерланды – Турцию. На Кубке Америки четвертьфинальная стадия должна была завершиться в следующие шесть часов (возможно, минутами позже). Колумбия разнесла Панаму, а дальше схлестнулись Уругвай и Бразилия.

Протокол игры  
Уругвай

0:0

пен. 4:2

Бразилия
 
Рочет СерхиоНандес Найтан  74'Араухо Рональд 33' (Хименес Хосе ( 33') Оливера МатиасВинья Матиас 46' (Касерес Себастьян ( 46') Вальверде ФедерикоУгарте Мануэль  51'Пельистри Факундо 78' (Де Арраскаэта Джорджиан ( 78') Де ла Крус Николас  60' 66' (Бентанкур Родриго ( 66') Араухо МаксимилианоНуньес Дарвин 78' (Варела Гильермо ( 78')
Запасные: Родригес БрайанКаноббио АгустинМеле СантьягоИзраэль ФранкоМаричаль НиколасОкампо БрайанМартинес ЭмилианоОлаcа ЛукасОливера КристианСуарес Луис
Алиссон БекерДанило ЛуисМилитао ЭдерМаркиньос МаркосАрана ГильермеГимараэс Бруно 87' (Эванилсон ( 87') Гомес Жоао  64' 82' (Савио III ( 82') Рафинья Диас 82' (Перейра Андреас ( 82') Пакета Лукас  39' 82' (Соарес Дуглас ( 82') Родриго 87' (Мартинелли Габриэл ( 87') Эндрик II
Запасные: Бремер ГлейсонКоуто ЯнРафаэль ПиресПепе АкиноБералдо ЛукасБенто КрепскиВенделл БоргесЭдерсон ХоноратоГабриэль дос Сантос
07 июля. Стадион "Эллиджент стэдиум".

На групповом этапе успешней были «чарруа», обыгравшие и Панаму (3:1), и Боливию (5:0), и США (1:0). Уругвай вышел в плей-офф с первого места в квартете, Бразилия – со второго. «Селесао» в квартете сыграли с Коста-Рикой (0:0), Парагваем (4:1) и Колумбией (1:1).

Какая пошла игра в последнем четвертьфинале Копа Америка? Можно сказать, по сценарию «небесных олимпийцев». В том плане, что для них прежде всего важно разрушение. А бразильцам недоставало созидания, тем более без дисквалифицированного Винисиуса Жуниора.

Восемнадцатая минута: угловой уругвайцев, потом добавка Угарте с подбора, и Дарвин Нуньес вторым этажом попадает мячом в голову Милитао – это угловой. Слева с корнера навешивает де ла Крус, а Матиас Оливера верхом из-под Маркиньоса запускает мяч выше створа.

Неприятной новостью для «чарруа» стала травма Рональда Араухо. Не смог он продолжить матч, предположительно потянув заднюю поверхность бедра. Вынужденно заменил защитника «Барселоны» Хосе Хименес из мадридского «Атлетико».

35-я минута явила обмен моментами. Нандес навесил с правого фланга на Нуньеса – от Дарвина требовалось попасть в створ, а он головой ударил мимо. Ответом «селесао» стал выход один на один Рафиньи Диаса, нейтрализованный Рочетом.

Во втором тайме игра не трансформировалось в нечто приемлемое для футбольных гурманов. Максимилиано Араухо да Федерико Вальверде прикладывались издали – мимо. Что у бразильцев? Ну Эндрик в руки Рочету мяч направил. Серия пенальти маячила всё отчётливей.

Удаление у Уругвая по такой игре ничего не решало. А оно случилось на 74-й минуте. Найтан Нандес подкатом выгнул голеностоп Родриго – Дарио Эррера посмотрел видеоповтор, лицезрел сие безобразие и выписал нарушителю прямую красную карточку.

Да, Бразилия больше владела мячом и атаковала, но смотрелась же блекло в нападении. Как говорят, кудесники мяча? Обороняться вдесятером (девятерыми полевыми игроками) против такого беззубого соперника вполне приемлемо. Вот Уругвай и дотянул до серии пенальти.

Серию открывали «чарруа». Вальверде поразил с точки левый угол – Алиссон не достал (1:0 по пенальти). Милитао пробил в другую сторону, а Рочет вытащил (1:0). Бентанкур в правый угол ударил успешно (2:0). Андреас Перейра в левый угол отправил мяч чётко (2:1).

Де Арраскаэта мощно вонзил сферу под перекладину (3:1). Дугласу Луису попасть бы в ворота, а он угодил в левую штангу (3:1). Хименес бьёт в правый угол, и это ещё не всё, ведь Алиссон вытаскивает (3:1). Мартинелли ударяет примерно туда же, и трепещет сетка (3:2).

И Угарте в ту же зону посылает мяч – Алиссон на этот раз не угадывает (4:2). Уругвай с Марсело Бьелсой у руля следует в полуфинал Копа Америка, где сразится с Колумбией. Ну а Бразилия, понятное дело, домой едет. Финала или матча за третье место Аргентина – Бразилия не получится.

Так, а какие переплетения у Кубка Америки с Евро-2024? По три четвертьфинала там и там завершились вничью в основное время (по два раза – 1:1, по одному разу – 0:0). Разница в том, что на стадии 1/4 финала Евро были две серии пенальти, а на Копе – три.

Кирилл Иванцов

Если бы играл Винисиус, Бразилия прошла бы в полуфинал?
Конечно Да какой там
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