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Кубок Америки (Copa America)

Хамес и Кордоба рвут и мечут: Колумбия размотала Панаму и влетела в полуфинал Копы

07 Июля 2024 • 02:57 Комментировать
Колумбия
5:0
Панама
окончен

На Евро-2024 в субботу был сыгран последний матч в слоте 19:00 мск (Англия – Швейцария). А на Копа Америка в ночь на воскресенье был проведён последний матч, начинавшийся в час ночи по московскому времени. Речь о встрече Колумбия – Панама. И там, и там был предпоследний четвертьфинал соответствующего турнира.

Протокол игры  
Колумбия5:0Панама
(1:0) Кордоба Джон8'  
(2:0) Родригес Хамес15'  
(3:0) Диас Луис41'  
(4:0) Риос Ричард70'  
(5:0) Борха Мигель90'  
Варгас КамилоМуньос Даниэль 73' (Кинтеро Хуан ( 73') Санчес ДавинсонКуэста КарлосМохика ХоанРиос РичардУрибе Матеус  45'Ариас Джон 66' (Карраскаль Хорхе ( 66') Родригес Хамес 73' (Ариас Сантьяго ( 73') Кордоба Джон 79' (Борха Мигель ( 79') Диас Луис 65' (Синистерра Луис ( 65')
Запасные: Оспина ДавидМина ЙерриМачадо ДейверБорре РафаэльАсприлья ЯсерКастаньо КевинДуран ДжонМонтеро Альваро
Москера ОрландоФаринья Эдгардо  64'Кордоба Хосе  90'Миллер Родерик 46' (Харви Карлос ( 46') Мурильо МикаэльВельч Ховани  54'Мартинес Кристиан VIII 62' (Аярза Абдиель ( 62') Дэвис Эрик 83' (Валенсия Омар ( 83') Блэкмэн Сезар 46' (Герреро Эдуардо ( 46') Фахардо Хосе 85' (Диас Исмаэль ( 85') Барсенас Эдгар
Запасные: Самудио СесарАндерсон ЭдуардоАндерсон ИванМехия ЛуисЯнис СесарГондола ФреддиЛенис Кайсер
07 июля. Стадион "Стадион Стейт Фарм".

Колумбия достаточно мощно выглядит в текущем календарном году. Для начала – четыре победы в товарищеских матчах. Минимальные – над Испанией (1:0) и Румынией (3:2). Крупные – над США (5:1) и Боливией (3:0). Потом – выигрыши на групповом этапе Кубка Америки у Парагвая (2:1) и Коста-Рики (3:0). Когда путёвка в четвертьфинал оказалась уже взята, было позволительно потерять пару очков против Бразилии (1:1).

У Панамы результаты в 2024 году более пёстрые. В Лиге наций КОНКАКАФ – поражения от Мексики (0:3) и Ямайки (0:1). В отборе ЧМ-2026 – победы над Гайаной (2:0) и Монтсерратом (3:1). В товарищеском матче – проигрыш Парагваю (0:1). На Кубке Америки в группе панамцы уступили в первом туре Уругваю (1:3), после чего нашли в себе силы одолеть США (2:1) и Боливию (3:1).

Счёт в отчётном матче был открыт на восьмой минуте игроком из РПЛ. Рамку соперника распечатала команда-фаворит – Колумбия. Хамес Родригес подал угловой справа, а Джон Кордоба выиграл верх у Хосе Кордобы и поразил левый угол (1:0). В отсутствие своего Кордобы в «Краснодаре» всё равно есть кому забивать – в товарищеском матче «Ростов» огорчали Смолов, Сперцян и Окоронкво.

То было лирическое отступление, а в Глендейле, штат Калифорния, панамцы подтвердили знаменитое футбольное правило. Ну, вы поняли. Вратарь «канальщиков» Орландо Москера сделал вынос от линии своей штрафной далеко вперёд, а подхвативший мяч Хосе Фахардо из борьбы неточно пробил с линии чужой штрафной. И совсем скоро Москера стал виновником пенальти в ворота сборной Панамы.

Джон Ариас прорвался по левому полуфлангу после передачи Луиса Диаса и упал на газон, будучи скошенным голкипером. Одиннадцатиметровый, подтверждённый видеоассистентами. Хамес Родригес с точки вонзил мяч примерно в правую девятку – Москера совсем не угадал (2:0). Весомую заявку на полуфинал так быстро сделали «кофейщики». Ну а чего тянуть было?

Панамцы, однако, не сдались и организовали себе момент со стандарта. Эрик Дэвис подал слева со штрафного, а Родерик Миллер головой угодил в правую штангу. Отскок был щекотливый для Камило Варгаса, но колумбийский вратарь не дрогнул и отразил мяч не внутрь створа. А не пересёк ли всё равно мяч ленточку? Повтор с нулевого угла показали не сразу – там видно, что гола точно не было.

То был самый опасный прилив «красный прилива» к чужим воротам в первом тайме. Другое дело – Колумбия. Джон Ариас ещё проходил слева, но не заработал пенальти, а ударил мимо через рикошет от Хосе Кордобы. Плюс 41-я минута родила гол Луиса Диаса. Штрафной в центре поля. Хамес без свистка арбитра закинул мяч вперёд, и Диас отправил в падении из полукруга блестящий парашют за шиворот Москере (3:0).

Слишком сложная задача стояла перед Панамой на второй тайм, и она с ней не справилась. Надо было «канальщикам» чрезвычайно бережно относиться к любым шансам в атаке. Но Эдуардо Герреро, в перерыве вышедший на замену, не попал в левый угол на 53-й минуте из-под Дэвинсона Санчеса. Колумбия сохраняла приличное преимущество в счёте, а со временем и укрупнила его.

Ричард Риос захотел отличиться издали и со второй попытки своего добился. Когда Хамес откатил ему со стандарта, он промахнулся мимо правого угла. Но в другой ситуации Риос вонзил сферу в левый угол с подступов к штрафной (4:0). Скинул там ему сферу Муньос, против которого вроде фолил Вельч. Арбитр, кажется, собирался ставить пенальти, но не стал это делать, потому что колумбийцы и так забили.

Карраскаль к тому времени уже вышел на замену. Старался показать себя, но бесполезно. Решать ему на поле было нечего, ибо и так всё было предельно понятно. Колумбия реально прекрасна, и не позавидуешь её сопернику по полуфиналу. Им окажется победитель четвертьфинальной пары Уругвай – Бразилия. Кстати, беспроигрышная серия сборной Колумбии насчитывает теперь 26 матчей.

И что ещё кстати, итоговый-то счёт 5:0, а не 4:0. В добавленное время Маурицио Мариани назначил второй пенальти в ворота Панамы. Хосе Кордоба в своей штрафной ударил по ноге Сантьяго Ариаса и сам получил повреждение. Офсайд был у другого игрока Колумбии, не влиявшего на эпизод. С одиннадцатиметрового Мигель Борха забил в правый угол – вот и пятёрочка есть от Колумбии.

Кирилл Иванцов

Колумбия пройдёт в финал Кубка Америки?
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