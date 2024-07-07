Хамес поучаствовал в трёх голах сборной Колумбии в первом тайме 1/4 финала Кубка Америки

Хамесу Родригесу хватило одного тайма, чтобы оформить хет-трик из результативных действий в матче плей-офф Кубка Америки.

Сборная Колумбии уверенно обыгрывает соперников из Панамы после первого тайма четвертьфинального поединка – 3:0. Экс-полузащитник мадридского «Реала» поучаствовал во всех трёх голах: на 8-й и 41-й минутах он ассистировал Джону Кордобе и Луису Диасу соответственно, а между этим – на 15-й – успел забить сам, реализовав пенальти.

На счету Хамеса Родригеса один забитый мяч и пять результативных пасов в текущем розыгрыше Кубка Америки. 32-летний игрок «Сан-Паулу» безоговорочно лидирует в списке лучших ассистентов турнира – у ближайших преследователей только по две голевые передачи.