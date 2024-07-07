Хамес Родригес отметился уникальным достижением на Кубке Америки

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес ведёт свою команду в полуфинал Кубка Америки.

В проходящем сейчас матче 1/4 финала против сборной Панамы 32-летний футболист «Сан-Паулу» отметился результативной передачей и реализованным пенальти на 8-й и 15-й минутах соответственно. Как утверждает MisterChip, Хамес стал лишь вторым игроком за всю историю, забившим и ассистировавшим в первые 15 минут матча плей-офф Кубка Америки. Первым это сделал Роберто Паласиос (сборная Перу) в 1999 году в поединке четвертьфинала с Мексикой.

На сайте LiveResult доступна текстовая онлайн-трансляция матча сборных Колумбии и Панамы.