Уругвай – Бразилия без Винисиуса: Возможные стартовые составы на четвертьфинал Копа Америка

Сборные Уругвая и Бразилии очной битвой завершат стадию 1/4 финала на Кубке Америки 2024 года. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на этот матч.

Уругвай: Рочет, Винья, Оливера, Рональд Араухо, Нандес, Угарте, Вальверде, Максимилиано Араухо, де ла Крус, Пельистри, Нуньес.

Бразилия: Алиссон, Венделл Боргес, Маркиньос, Милитао, Данило Луис, Жоао Гомес, Бруно Гимараэс, Родриго, Пакета, Рафинья Диас, Эндрик.

Для Доривала Жуниора проблемой является недоступность из-за двух жёлтых карточек Винисиуса Жуниора. Ожидается, что вместо него в основе «селесао» появится 17-летний Эндрик.

Уругвай на турнире уже встречался с Панамой (3:1), Боливией (5:0) и США (1:0).

Матч Уругвай – Бразилия пройдёт на «Эллиджент стэдиум» в Лас-Вегасе, штат Невада. Начало – 7 июля в 04:00. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет наблюдать здесь.

Кирилл Иванцов