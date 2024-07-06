Тренер Канады высказался о полуфинале против Аргентины с Месси

В полуфинале Кубка Америки лицом к лицу сойдутся сборные Аргентины и Канады. Рулевой канадской национальной команды Джесси Марш дал комментарий по поводу предстоящего поединка за путёвку в финал континентального футбольного форума.

«В матче против Аргентины нам нужно показать лучший футбол, который мы когда-либо показывали. Но даже этого может быть недостаточно. Но это неважно. Мы собираемся попробовать сделать это», - сказал Марш журналистам.

Стоит сказать, что сборные Аргентины и Канады уже пересекались на групповой стадии текущего Кубка Америки. Тогда «альбиселесте» уверенно победили со счётом 2:0.