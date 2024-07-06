Стало известно, кто заменит Винисиуса в сборной Бразилии на матч с Уругваем

Талантливый нападающий Эндрик сыграет в стартовом составе сборной Бразилии в предстоящем матче плей-офф Кубка Америки – 2024 против национальной команды Уругвая.

Согласно сведениям журналистов телеканала ESPN, 17-летний форвард заменит в старте главную звезду сборной – нападающего Винисиуса Жуниора. Футболист получил дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.

Стоит отметить, что в трех предыдущих матчах на групповой стадии Эндрик появлялся на поле со скамейки запасных.

Поединок 1/4 финала Кубка Америки между сборными Бразилии и Уругвая состоится в ночь с 6 на 7 июля.