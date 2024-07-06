Де Пауль: «Месси приносит большую жертву»

«Лионель приносит большую жертву на этом турнире, чтобы иметь возможность выходить на поле вместе с нами. Я видел, как он усердно работал, чтобы побыстрее залечить травму. Месси для нас как старший брат. Он придает уверенность команде. Мы все должны гордиться, что у нас такой капитан», - передает слова полузащитника Mundo Deportivo.