Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 - 5 июля
Испания
2
Германия
1
1/4 - 5 июля
Португалия
0
Франция
0
1/4 - 6 июля
Англия
Швейцария
1/4 - 6 июля
Нидерланды
Турция
1/2 - 9 июля
Испания
Франция
Кубок Америки (Copa America)

Курьёзный гол Рондона тщетен: Канада победила Венесуэлу по пенальти и вышла в полуфинал на Аргентину

06 Июля 2024 • 06:14 Комментировать
Венесуэла
1:1
Канада

Во втором в хронологическом порядке полуфинале Копа Америка сошлись сборные Венесуэлы и Каналы. Определялся соперник сборной Аргентины по матчу за выход в финал турнира.

Протокол игры  
Венесуэла

1:1

пен. 3:4

Канада
  14'Шаффельбург Джейкоб (0:1)
(1:1) Рондон Саломон65'  
   
Ромо РафаэльАрамбуру Хон  90'Феррареси НауэльОсорио Йордан 90' (Анхель Вилькер ( 90') Наварро МигельКассерес Кристиан 60' (Кадис Хондер ( 60') Бельо Эдуард 84' (Саварино Джефферсон ( 84') Мартинес Хосе Андрес 90' (Ринкон Томас ( 90') Эррера ЯнхельСотельдо Йеферсон 84' (Лакава Матиас ( 84') Рондон Саломон
Запасные: Макун КристианРамирес ЭрикДаниэль ПерейраЧансельор ДжонСеговия ТеласкоНаварро КевинГонсалес АлександрКонтрерас ХосеГратероль Хоэль
Крепо МаксимДжонстон АлистерБомбито МойзеКорнелиус Дерек  50'Дэвис АльфонсоОсорио Джонатан 82' (Коне Исмаэль ( 82') Эуштакиу СтивенЛарьи Ричи 73' (Али Ахмед ( 73') Дэвид ДжонатанШаффельбург Джейкоб  36' 63' (Миллар Лиам ( 63') Ларин Кайл 73' (Олувасейи Тани ( 73')
Запасные: Уотерман ДжоэлШуаньер МатьёХиберт КайлРассел-Роу ДжейсенПьетт СамюэльСент-Клэр ДейнДе Фужероль ЛюкМиллер КамальМакгилл ТомасБейр Телониус
06 июля. Стадион "Эй-ти-энд-ти Стэдиум".

Венесуэла нечасто добивается футбольных успехов. Это мягко говоря. Хотя есть у «винотинто» четвёртое место на Кубке Америки 2011 года. Сборная Венесуэлы единственная из КОНМЕБОЛ не проходила на мундиаль и не занимала призовых мест на континентальном первенстве.

На текущем Кубке Америки Венесуэла показала классный результат на групповом этапе. Стопроцентный. Повержены были и Эквадор (2:1), и Мексика (1:0), и Ямайка (3:0). Канада вышла из своего квартета со второго места, сыграв Аргентиной 0:2, с Перу 1:0 и с Чили 0:0.

Итак, отчётный матч. Рондон открылся по правому полуфлангу и приличный удар нанёс по чужим воротам. Вратарь зафиксировал мяч со второй попытки, не дав состояться добиванию. Но всё равно находился в положении «вне игры» Рондон.

На пятой минуте Шаффельбург упал слева в чужой штрафной площади в контракте с Арамбуру. Джейкоб акцентировал внимание арбитра, что его держали за футболку. Однако пенальти не назначили. Всё-таки не того уровня было хватание.

В другой ситуации Ромо вышел из своих ворот, однако удары Дэвида и Ларина были заблокированы венесуэльцами. «Кленовые листья» проводили активный отрезок – и не зря ведь. Дэвид прострелил справа коротко на Шаффельбурга, поразившего ближний угол (0:1).

Впрочем, «красное вино» было не пальцем делано. Сотельдо подал слева, а Рондон фирменно пробил головой – мимо. В желании венесуэльцев сомневаться не приходилось, но тот же Сотельдо издали не попадал в рамку. Рондон снова ударил со второго этажа – в руки Крепо.

Канада проснулась двумя контратаками. Ларин справа выдал прострел чуть назад на Шаффельбурга, который пробил в правый угол, а Ромо перевёл на угловой. Потом Шаффельбург сам слева отпасовал на Дэвида. Будучи один на один с Ромо, Джонатан не переиграл Рафаэля.

Янхель Эррера с левой границы чужой штрафной после углового решил пробить в ближний угол – неподготовленно, в рекламный щит. А в обороне у венесуэльцев решето было. Ларьи справа прострелил на Ларина, не дотянувшегося до мяча, чтоб замкнуть на дальней штанге.

Канадцы справлялись с давлением соперников. И контратаки проводили. Шаффельбург в начале второго тайма выкатил передачу с правого фланга на Ларина, которому не хватило точности. У Роналду был момент плюс-минус похожий в четвертьфинале Евро-2024 против Франции.

Что там Венесуэла в атаке? Арамбуру доставил мяч вперёд, а на отскоке Хосе Мартинес с правого угла вратарской пальнул мимо ближней девятки. Потом справа оформилась доставка на дальний край вратарской, и Бельо пробил а-ля ван Бастен в финале Евро-1988.

На 65-й минуте Рондон явил собой саму чёткость, со сверхдальней дистанции отправив парашют за спину ошарашенному Крепо (1:1). Могли канадцы быстро вернуть себе преимущество в счёте, но Ромо отразил попытку Миллара с острого угла.

«Кэнакс» заиграли поосновательней, однако свежий Олувасейи дважды не попал в створ. «Винотинто» отгрызнулись – Сотельдо сделал кросс справа, а Наварро слева приложился вне створа. У канадцев Джонстон не перебросил мяч через Ромо, были неточны Али Ахмед и Исмаэль Коне.

1:1 в игровое время (как накануне у Аргентины с Эквадором) – и серия пенальти. Рондон и Дэвид позабивали в правый угол (1:1 по пенальти после первого обмена ударами). Янхель Эррера вообще не попал в створ – немножко штанга, мимо. Миллар ответил подобной любезностью, пальнув выше правой девятки (1:1 по пенальти после второго обмена).

Ринкон и Бомбито пробили с точки удачно (2:2 по пенальти после третьего обмена). Саварино – левая штанга, Крепо там вроде коснулся мяча немного. С несложной попыткой Эуштакиу в центральную треть створа точно справился Ромо (2:2 по пенальти после четвёртого обмена). Никто не брал себе преимущество.

Кадис поразил правый нижний угол, а Альфонсо Дэвис – верхний (3:3 по пенальти после пятого обмена). Вилькер Анхель – в правый угол, а там крепко отбивает Крепо. Исмаэль Коне – в пустую левую часть створа (итог 3:4 после шестого обмена ударами). В полуфинале – Канада, где она сразится с Аргентиной, которой в группе проиграла 0:2.

Кирилл Иванцов

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Канады Сборная Венесуэлы

Новости по матчу

05 Июля
19:19
Ставка и прогноз на матч Венесуэла — Канада Кубка Америки-2024 — 6 июля 2024
10:58
Интересный прогноз и ставка на точный счёт матча Венесуэла – Канада плей-офф Кубка Южной Америки
04 Июля
20:41
Прогноз и ставка матч Венесуэла — Канада Кубка Америки — 6 июля 2024
03 Июля
16:08
Определились все пары 1/4 финала Кубка Америки
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Португалия - Франция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Назван сильнейший четвертьфиналист Евро-2024: Франция – седьмая, Португалия с Роналду – восьмая Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Мбаппе высказался о Роналду перед четвертьфиналом Евро-2024 Мостовой назвал победителя матча Испания - Германия на Евро Газзаев сделал прогноз на победителя Евро-2024 Аршавин - о нападающем с Евро-2024: «Это Ибрагимович помноженный на Криштиану Роналду» Криштиану Роналду может больше не сыграть на Евро - названа причина Неймар сделал выбор между Роналду и Месси В сборной Германии ввели запрет перед матчем с Испанией
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Пять молодых игроков, которые зажгли на Евро-2024 и готовы стать футболистами мирового класса
Спортивные новости
Известный тренер оценил психологическое состояние Рублёва после истерики на Уимблдоне Психолог объяснил агрессивное поведение Рублёва на корте Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Венесуэла Венесуэла
Канада Канада
1
1
2.22 3.25 3.30
Видео
07.07.24 в 01:00
Колумбия Колумбия
Панама Панама
1.33 5.20 12.00
Видео
07.07.24 в 04:00
Уругвай Уругвай
Бразилия Бразилия
2.80 3.40 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Июля
07:39 · Кубок Америки
Де Пауль: «Месси приносит большую жертву»
00:36 · Кубок Америки
Месси сделал обращение в социальных сетях 1
00:15 · Кубок Америки
Модель отомстила мужу за измену с помощью футболки Месси 1
05 Июля
17:46 · Кубок Америки
Вратарь сборной Аргентины Мартинес выиграл шесть последних серий пенальти
15:30 · Кубок Америки
Раскрыты слова де Пауля Месси сразу после незабитого пенальти
13:49 · Кубок Америки
Суарес – о будущем: «Пламя футбола угасает»
13:35 · Кубок Америки
Тренер Аргентины рассказал о состоянии Месси
12:01 · Кубок Америки
Месси показал худший результат в матчах за Аргентину за 13 лет
10:11 · Кубок Америки
Эквадор выгнал тренера после поражения Аргентине официально
09:58 · Кубок Америки
Тренер Аргентины высказался о промахе Месси с пенальти
09:38 · Кубок Америки
Месси рассказал о травме после победного матча Аргентины
09:32 · Кубок Америки
Месси: «Вся команда верила в Эмилиано Мартинеса»
09:27 · Кубок Америки
Месси - о незабитом пенальти: «Я особо не тренировал 11-метровые»
08:56 · Кубок Америки
Назван лучший игрок матча Аргентина – Эквадор – это не Месси 1
08:50 · Кубок Америки
Месси, не забивший пенальти, высказался после победы Аргентины 3
08:44 · Кубок Америки
Ромарио сделал выбор между Неймаром и Винисиусом
08:10 · Кубок Америки
Тренер Аргентины оценил игру Месси, смазавшего важный пенальти
07:53 · Кубок Америки
Эмилиано Мартинес прокомментировал победу Аргентины в серии пенальти на Кубке Америки
07:36 · Кубок Америки
Месси едва не похоронил Аргентину, не забив пенальти паненкой 1
03:21 · Кубок Америки
Месси – в старте сборной Аргентины на матч 1/4 финала Кубка Америки
04 Июля
15:37 · Россия. Премьер-лига
Мансилья выбрал финалистов Кубка Америки - 2024
08:45 · Кубок Америки
Принято решение по пенальти, который не поставили на Винисиусе в матче сборной Бразилии
07:42 · Чемпионат Европы 2024
Неймар сделал выбор между Роналду и Месси
07:22 · Кубок Америки
В сборной Аргентины нашли, кем заменить Месси
03 Июля
16:08 · Кубок Америки
Определились все пары 1/4 финала Кубка Америки
Все новости
Рекомендуем