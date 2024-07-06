Курьёзный гол Рондона тщетен: Канада победила Венесуэлу по пенальти и вышла в полуфинал на Аргентину

Во втором в хронологическом порядке полуфинале Копа Америка сошлись сборные Венесуэлы и Каналы. Определялся соперник сборной Аргентины по матчу за выход в финал турнира.

Венесуэла нечасто добивается футбольных успехов. Это мягко говоря. Хотя есть у «винотинто» четвёртое место на Кубке Америки 2011 года. Сборная Венесуэлы единственная из КОНМЕБОЛ не проходила на мундиаль и не занимала призовых мест на континентальном первенстве.

На текущем Кубке Америки Венесуэла показала классный результат на групповом этапе. Стопроцентный. Повержены были и Эквадор (2:1), и Мексика (1:0), и Ямайка (3:0). Канада вышла из своего квартета со второго места, сыграв Аргентиной 0:2, с Перу 1:0 и с Чили 0:0.

Итак, отчётный матч. Рондон открылся по правому полуфлангу и приличный удар нанёс по чужим воротам. Вратарь зафиксировал мяч со второй попытки, не дав состояться добиванию. Но всё равно находился в положении «вне игры» Рондон.

На пятой минуте Шаффельбург упал слева в чужой штрафной площади в контракте с Арамбуру. Джейкоб акцентировал внимание арбитра, что его держали за футболку. Однако пенальти не назначили. Всё-таки не того уровня было хватание.

В другой ситуации Ромо вышел из своих ворот, однако удары Дэвида и Ларина были заблокированы венесуэльцами. «Кленовые листья» проводили активный отрезок – и не зря ведь. Дэвид прострелил справа коротко на Шаффельбурга, поразившего ближний угол (0:1).

Впрочем, «красное вино» было не пальцем делано. Сотельдо подал слева, а Рондон фирменно пробил головой – мимо. В желании венесуэльцев сомневаться не приходилось, но тот же Сотельдо издали не попадал в рамку. Рондон снова ударил со второго этажа – в руки Крепо.

Канада проснулась двумя контратаками. Ларин справа выдал прострел чуть назад на Шаффельбурга, который пробил в правый угол, а Ромо перевёл на угловой. Потом Шаффельбург сам слева отпасовал на Дэвида. Будучи один на один с Ромо, Джонатан не переиграл Рафаэля.

Янхель Эррера с левой границы чужой штрафной после углового решил пробить в ближний угол – неподготовленно, в рекламный щит. А в обороне у венесуэльцев решето было. Ларьи справа прострелил на Ларина, не дотянувшегося до мяча, чтоб замкнуть на дальней штанге.

Канадцы справлялись с давлением соперников. И контратаки проводили. Шаффельбург в начале второго тайма выкатил передачу с правого фланга на Ларина, которому не хватило точности. У Роналду был момент плюс-минус похожий в четвертьфинале Евро-2024 против Франции.

Что там Венесуэла в атаке? Арамбуру доставил мяч вперёд, а на отскоке Хосе Мартинес с правого угла вратарской пальнул мимо ближней девятки. Потом справа оформилась доставка на дальний край вратарской, и Бельо пробил а-ля ван Бастен в финале Евро-1988.

На 65-й минуте Рондон явил собой саму чёткость, со сверхдальней дистанции отправив парашют за спину ошарашенному Крепо (1:1). Могли канадцы быстро вернуть себе преимущество в счёте, но Ромо отразил попытку Миллара с острого угла.

«Кэнакс» заиграли поосновательней, однако свежий Олувасейи дважды не попал в створ. «Винотинто» отгрызнулись – Сотельдо сделал кросс справа, а Наварро слева приложился вне створа. У канадцев Джонстон не перебросил мяч через Ромо, были неточны Али Ахмед и Исмаэль Коне.

1:1 в игровое время (как накануне у Аргентины с Эквадором) – и серия пенальти. Рондон и Дэвид позабивали в правый угол (1:1 по пенальти после первого обмена ударами). Янхель Эррера вообще не попал в створ – немножко штанга, мимо. Миллар ответил подобной любезностью, пальнув выше правой девятки (1:1 по пенальти после второго обмена).

Ринкон и Бомбито пробили с точки удачно (2:2 по пенальти после третьего обмена). Саварино – левая штанга, Крепо там вроде коснулся мяча немного. С несложной попыткой Эуштакиу в центральную треть створа точно справился Ромо (2:2 по пенальти после четвёртого обмена). Никто не брал себе преимущество.

Кадис поразил правый нижний угол, а Альфонсо Дэвис – верхний (3:3 по пенальти после пятого обмена). Вилькер Анхель – в правый угол, а там крепко отбивает Крепо. Исмаэль Коне – в пустую левую часть створа (итог 3:4 после шестого обмена ударами). В полуфинале – Канада, где она сразится с Аргентиной, которой в группе проиграла 0:2.

Кирилл Иванцов