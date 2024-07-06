Месси сделал обращение в социальных сетях

Сборная Аргентины стала полуфиналистом Кубка Америки, обыграв Эквадор в серии послематчевых пенальти после ничьей 1:1. На следующий день после матча капитан «альбиселесте» Лионель Месси сделал публикацию с обращением в социальных сетях.

«Ещё один шаг. Нам пришлось страдать в игре против сильного соперника. Мы вышли в полуфинал благодаря работе каждого, а также благодаря тому, что у нас есть лучший вратарь в мире – Эмилиано Мартинес. Вперёд, Аргентина!» - написал Месси.

Стоит сказать, что Лионель Месси не реализовал пенальти в послематчевой серии. Звёздный форвард исполнил «паненку», но попал в перекладину.