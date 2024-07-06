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Кубок Америки (Copa America)

Модель отомстила мужу за измену с помощью футболки Месси

06 Июля 2024 • 00:15 Комментировать (1)
Аргентина
...
Венесуэла / Канада
10.07 03:00

Аргентинская модель Кандела Фассино уличила мужа в отношениях со своей лучшей подругой. Месть девушки была жестокой – она выставила на аукцион футболку Месси с его автографом. Кроме того, Фассино продала билеты на матчи Кубка Америки, которые тоже принадлежали её теперь уже бывшему возлюбленному. Об этой истории рассказывает CNN.

В настоящий момент Лионель Месси находится в расположении сборной Аргентины на Кубке Америки. На стадии четвертьфинала турнира «альбиселесте» обыграли Эквадор по пенальти после ничьей 1:1. В полуфинале соперником аргентинской сборной будет победитель матча Венесуэла – Канада.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины

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АРГЕНТИНА ВЕНЕСУЭЛА / КАНАДА
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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
06 Июля 2024 в 00:53
Жесть.. 🤭
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