Вратарь сборной Аргентины Мартинес выиграл шесть последних серий пенальти

Голкипер национальной сборной Аргентины Эмилиано Мартинес выиграл шесть последних серий пенальти. На этот интересный статистический факт обращает внимание Squawka. Речь идёт о сериях пенальти за клуб и сборную.

Стоит сказать, что в ночь на пятницу, если говорить о европейском времени, сборная Аргентины обыграла Эквадор в четвертьфинале Кубка Америки. Команды сыграли вничью со счётом 1:1, после чего «альбиселесте» взяли верх в серии одиннадцатиметровых ударов.

В полуфинале Кубка Америки сборная Аргентины будет играть либо против Венесуэлы, либо против Канады.