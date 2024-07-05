Раскрыты слова де Пауля Месси сразу после незабитого пенальти

В четвертьфинале Кубка Америки между сборными Аргентины и Эквадора дело дошло до серии послематчевых пенальти. Там Лионель Месси не смог реализовать свой удар – звёздный форвард исполнил «паненку» и попал в перекладину.

Сразу после промаха в направлении Лео Месси пошёл полузащитник Родриго де Пауль. Как сообщает TyC Sports, де Пауль сказал капитану: «Мы выиграем! Мы выиграем!» Тем самым Родриго поддержал Лионеля.

В полуфинале Кубка Америки сборная Аргентины сыграет либо против Венесуэлы, либо против Канады.

Как известно, сборная Аргентины является действующим обладателем кубка Америки.

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