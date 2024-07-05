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Кубок Америки (Copa America)

Суарес – о будущем: «Пламя футбола угасает»

05 Июля 2024 • 13:49 Комментировать
Уругвай
...
Бразилия
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07.07 04:00

Нападающий «Интер Майами» и национальной сборной Уругвая Луис Суарес высказался на тему своего будущего.

«Я наслаждаюсь каждым моментом. Когда становишься старше, то ты ценишь каждый момент всё больше и больше, потому что ты знаешь, что пламя футбола угасает. Независимо от того, выхожу на поле или нет, я стараюсь помогать команде, чем могу», - цитирует Суареса портал Goal.

В ночь с субботы на воскресенье сборная Уругвая проведёт четвертьфинальный матч Кубка Америки против Бразилии. Стоит сказать, что уругвайцы заняли первое место на групповой стадии, набрав девять очков из девяти.

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Евро-Футбол.Ру,
Луис Суарес Сборная Уругвая

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