Тренер Аргентины рассказал о состоянии Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони дал комментарий по поводу состояния капитана команды Лионеля Месси.

Напомним, что сборная Аргентины обыграла Эквадор по пенальти после ничьей 1:1 и прошла в полуфинал Кубка Америки. Месси отыграл полный матч, хотя предыдущую игру на турнире пропустил из-за проблем со здоровьем.

«Месси завершил матч в хорошем состоянии. В последний раз мы спросили у него о состоянии за пять или за шесть минут до конца игры, и он сказал, что чувствует себя хорошо», - рассказал Скалони журналистам.

В полуфинале Кубка Америки сборная Аргентины сыграет с победителем матча Венесуэла – Канада.