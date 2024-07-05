Месси показал худший результат в матчах за Аргентину за 13 лет

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси провел не самый лучший матч против Эквадора в четвертьфинале Кубка Америки – 2024.

Как информирует в социальных сетях Opta Javier, 37-летний футболист за весь поединок совершил 32 касания мяча, что является худшим его показателем в полных официальных матчах за национальную команду с 2011 года.

Напомним, что встреча завершилась вничью со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти сборная Аргентины одержала победу – 4:2. Стоит отметить, что единственный промах в составе «альбиселесте» допустил Месси, пробивший паненкой в перекладину ворот.