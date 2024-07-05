Сборная Эквадора осталась без главного тренера после вылета с Кубка Америки – 2024. Федерация футбола страны объявила об увольнении Феликса Санчеса Баса с поста наставника национальной команды.

«Хотим поблагодарить Феликса и его помощников за работу. Желаем ему успехов в дальнейшей карьере», - говорится в публикации федерации.

Напомним, что сборная Эквадора потерпела неудачу в матче ¼ финала Кубка Америки против команды Аргентины. Основное время завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.

Бас занимал пост рулевого Эквадора с весны прошлого года.