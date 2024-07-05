Тренер Аргентины высказался о промахе Месси с пенальти

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о победной серии пенальти в поединке против команды Эквадора в четвертьфинале Кубка Америки – 2024. Стоит отметить, что Лионель Месси смазал свой удар, попав в перекладину.

«Вся сборная была уверена в Эмилиано Мартинесе. Месси не забил свой пенальти, но мы все равно надеялись на лучшее. Мы довольны, что вышли в 1/2 финала. Но сама игра мне не понравилась», - передает слова специалиста Tyc Sports.

Сборная Аргентины в пятый раз подряд пробилась в полуфинал Кубка Америки. Следующим соперником будет победитель пары Канада – Венесуэла.