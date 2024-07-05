Месси рассказал о травме после победного матча Аргентины

«В течение последней недели я пытался избавиться от боли и дискомфорта. Проводил тренировки и на последних занятиях чувствовал себя намного лучше. Всегда есть риск усугубить травму, но проблем с мышцами уже нет. Я сказал тренеру, что готов выйти на поле», - цитирует 37-летнего нападающего Tyc Sports.