Месси рассказал о травме после победного матча Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своей травме на Кубке Америки – 2024.
«В течение последней недели я пытался избавиться от боли и дискомфорта. Проводил тренировки и на последних занятиях чувствовал себя намного лучше. Всегда есть риск усугубить травму, но проблем с мышцами уже нет. Я сказал тренеру, что готов выйти на поле», - цитирует 37-летнего нападающего Tyc Sports.
В матче ¼ финала Кубка Америки сборная Аргентины победила Эквадор (1:1, 4:2 пен.). Стоит отметить, что Месси не забил свой удар в послематчевой серии пенальти. В полуфинале аргентинцы сыграют с Канадой или Венесуэлой.
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