Месси: «Вся команда верила в Эмилиано Мартинеса»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал игру вратаря Эмлиано Мартинеса в серии послематчевых пенальти с Эквадором. Голкипер парировал два удара и помог «альбиселесте» выйти в ½ финала Кубка Америки.
«Эмилиано любит такие моменты. Он становится великим после этого. Вся команда верила в него. Перед встречей я думал, что если будет серия пенальти, то мы будем спокойны, ведь у нас есть преимущество», - приводит слова 37-летнего футболиста Tyc Sports.
Матч завершился вничью со счетом 1:1, а по пенальти Аргентины победила – 4:2. Команда Лионеля Скалони вышла в полуфинал, где сыграет с Канадой или Венесуэлой.
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