Месси: «Вся команда верила в Эмилиано Мартинеса»

«Эмилиано любит такие моменты. Он становится великим после этого. Вся команда верила в него. Перед встречей я думал, что если будет серия пенальти, то мы будем спокойны, ведь у нас есть преимущество», - приводит слова 37-летнего футболиста Tyc Sports.