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Кубок Америки (Copa America)

Месси - о незабитом пенальти: «Я особо не тренировал 11-метровые»

05 Июля 2024 • 09:27 Комментировать

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дал интервью после победного матча с Эквадором в четвертьфинале Кубка Америки (1:1, 4:2 пен.). 37-летний форвард не забил свою попытку в послематчевых пенальти.

«Я исполнил удар так, как задумал. Перед встречей общался с нашими голкиперами, 11-метровые особо не тренировал. Жаль, что мяч не попал в створ», - передает слова звездного футболиста Tyc Sports.

Сборная Аргентины пробилась в полуфинал Кубка Америки и ждет своего следующего соперника. Противостоять подопечным Лионеля Скалони будет победить пары Канада – Венесуэла.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Эквадора ещё теги
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