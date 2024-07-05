Месси - о незабитом пенальти: «Я особо не тренировал 11-метровые»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дал интервью после победного матча с Эквадором в четвертьфинале Кубка Америки (1:1, 4:2 пен.). 37-летний форвард не забил свою попытку в послематчевых пенальти.

«Я исполнил удар так, как задумал. Перед встречей общался с нашими голкиперами, 11-метровые особо не тренировал. Жаль, что мяч не попал в створ», - передает слова звездного футболиста Tyc Sports.

Сборная Аргентины пробилась в полуфинал Кубка Америки и ждет своего следующего соперника. Противостоять подопечным Лионеля Скалони будет победить пары Канада – Венесуэла.