Назван лучший игрок матча Аргентина – Эквадор – это не Месси

В матче 1/4 финала Кубка Америки сборной Аргентины противостояла национальная команда Эквадора. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. В серии пенальти успешнее были подопечные Лионеля Скалони – 4:2.

Лучшим футболистом прошедшего матча был признан голкипер Аргентины Эмилиано Мартинес. Вратарь парировал два удара в послематчевой серии пенальти и помог своей команде выйти в полуфинал престижных соревнований.

В следующем раунде плей-офф «альбиселесте» ждет встреча с победителем пары Канада – Венесуэла.