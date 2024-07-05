Месси, не забивший пенальти, высказался после победы Аргентины

«Мы понимали, что нас ждет сложный поединок. Все прошло так, как и думали. У соперника очень хорошая команда. Поля здесь не позволяют играть так быстро, как хотелось бы. Это всегда идет в плюс защите», - передает слова Месси пресс-служба национальной команды.