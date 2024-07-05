Месси, не забивший пенальти, высказался после победы Аргентины

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси высказался после матча с Эквадором в четвертьфинале Кубка Америки – 2024. «Альбиселесте» победили в серии пенальти, 37-летний нападающий не забил свой удар.
«Мы понимали, что нас ждет сложный поединок. Все прошло так, как и думали. У соперника очень хорошая команда. Поля здесь не позволяют играть так быстро, как хотелось бы. Это всегда идет в плюс защите», - передает слова Месси пресс-служба национальной команды.
Напомним, что игровое время встречи завершилось вничью со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее была Аргентина – 4:2.
Бан пользователя