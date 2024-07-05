Тренер Аргентины оценил игру Месси, смазавшего важный пенальти

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением об игре 37-летнего форварда Лионеля Месси в матче 1/4 финала Кубка Америки против Эквадора (1:1, 4:2 пен.). В послематчевой серии звездный игрок не забил пенальти.
«Лео был вне игры неделю. В этом матче он действовал на команду, ведь мы – единое целое. Если Месси играет хорошо, то весь коллектив показывает отличный футбол. Мы не выделяем индивидуальные показатели», - передает слова специалиста Sports Center.
Сборная Аргентины пробилась в полуфинал турнира в пятый раз подряд. Следующую встречу подопечные Скалони проведут против Канады или Венесуэлы.
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