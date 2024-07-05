Эмилиано Мартинес прокомментировал победу Аргентины в серии пенальти на Кубке Америки

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал непростую победу над командой Эквадора в рамках 1/4 финала Кубка Америки. Игровое время завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти «альбиселесте» были точнее – 4:2. Мартинес взял два удара.

«Я сказал парням, что не хочу ехать домой. Ведь мы чемпионы мира и действующие победители Копы. Мы заслуживаем продолжения борьбы. Мы уже 35 дней находимся вместе, это очень эмоционально», - передает слова вратаря инсайдер Рой Немер.

Сборная Аргентины в пятый раз подряд пробилась в полуфинал Кубка Америки. В следующем матче подопечным Лионеля Скалони будет противостоять Канада или Венесуэла.