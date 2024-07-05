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Кубок Америки (Copa America)

Месси едва не похоронил Аргентину, не забив пенальти паненкой

05 Июля 2024 • 07:36 Комментировать (1)

Минувшей ночью состоялся поединок 1/8 финала Кубка Америки между сборными Аргентины и Эквадора. Игровое время встречи завершилось вничью со счетом 1:1. Стоит отметить, что эквадорцы смогли спастись в добавленное время ко второму тайму.

Судьба путевки в полуфинал престижного турнира решилась в серии послематчевых пенальти. В ней точнее оказалась Аргентина, победившая со счетом 4:2.

Стоит отметить, что звездный форвард «альбиселесте» Лионель Месси смазал первый удар, направив мяч паненкой в перекладину. Он стал единственным игроком в составе сборной Аргентины, не реализовавшим свою попытку.

В 1/2 финала Аргентине будет противостоять победитель пары Канада – Венесуэла.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Эквадора ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
05 Июля 2024 в 07:49
"Паненка" не забила.. Хе.. 🤭😃
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