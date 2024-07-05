Месси едва не похоронил Аргентину, не забив пенальти паненкой

Минувшей ночью состоялся поединок 1/8 финала Кубка Америки между сборными Аргентины и Эквадора. Игровое время встречи завершилось вничью со счетом 1:1. Стоит отметить, что эквадорцы смогли спастись в добавленное время ко второму тайму.

Судьба путевки в полуфинал престижного турнира решилась в серии послематчевых пенальти. В ней точнее оказалась Аргентина, победившая со счетом 4:2.

Стоит отметить, что звездный форвард «альбиселесте» Лионель Месси смазал первый удар, направив мяч паненкой в перекладину. Он стал единственным игроком в составе сборной Аргентины, не реализовавшим свою попытку.

В 1/2 финала Аргентине будет противостоять победитель пары Канада – Венесуэла.