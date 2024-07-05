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Кубок Америки (Copa America)

Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором

05 Июля 2024 • 06:14 Комментировать (4)
Аргентина
1:1
Эквадор
окончен после пенальти

Четвертьфинальная стадия стартует в пятницу не только на чемпионате Европы. Ещё и на Кубка Америки. Точнее, на турнире в США она уже стартовала. В Хьюстоне, штат Техас, сыграли сборные Аргентины и Эквадора.

Протокол игры  
Аргентина

1:1

пен. 4:2

Эквадор
(1:0) Мартинес Лисандро35'  
  90'Родригес Кевин II (1:1)
   
Мартинес ЭмилианоМолина Науэль 90' (Монтьель Гонсало ( 90') Ромеро КристианМартинес Лисандро 78' (Отаменди Николас ( 78') Тальяфико Николас  81'Де Пауль РодригоМакаллистер АлексисФернандес Энцо 78' (Ло Чельсо Джовани ( 78') Гонсалес Николас  77'Месси ЛионельМартинес Лаутаро 65' (Альварес Хулиан ( 65')
Запасные: Гарначо АлехандроКарбони ВалентинГидо РодригесПесселья ХерманРульи ХеронимоДи Мария АнхельПаредес ЛеандроАрмани ФранкоПаласиос ЭсекиэльАкунья МаркосМартинес Куарта Лукас
Домингес АлександерПресиадо АнхелоТоррес ФеликсПачо ВильямИнкапье ПьероПаэс Кендри 76' (Родригес Кевин II ( 76') Груэсо Карлос 80' (Мена Анхель ( 80') Франко Алан 87' (Кайседо Хорди ( 87') Сармиенто Джереми 76' (Минда Алан ( 76') Кайседо Мойсес  75'Валенсия Эннер  30' 80' (Йебоа Джон ( 80')
Запасные: Уртадо ХосеСифуэнтес ХосеЛоор ЛайянОрдоньес ХоэльМикольта АндресПоросо ДжексонГалиндес ЭрнанРамирес МойсесОртис ХулиоКорозо Дженнер
05 июля. Стадион "ЭнЭрДжи" (Хьюстон).

Интригой было наличие либо отсутствие Лионеля Месси в стартовом составе «альбиселесте». Лионель Скалони на предматчевой пресс-конференции не раскрыл карты – а может, действительно ещё не знал, какое решение примет по поводу восьмикратного обладателя «Золотого мяча». Почему вообще там надо было принимать решение? Потому что 37-летний суперфорвард получил небольшую травму во втором туре группового этапа.

Компанию Месси в атаке в стартовом составе на отчётный матч составил Лаутаро Мартинес, а Хулиан Альварес оказался в запасе. В полузащиту вышли Нико Гонсалес (не ди Мария), Энцо Фернандес (не Паредес), Макаллистер и де Пауль. В защите «альбиселесте» – Тальяфико (третий раз подряд в старте он, а не Акунья), Лисандро Мартинес, Ромеро и Молина. В воротах – естественно, Эмилиано Мартинес.

У Эквадора из известных в Европе личностей с первых минут на поле появились левый защитник Пьеро Инкапье из «Байера» плюс игроки атаки Мойсес Кайседо из «Челси» и 34-летний ветеран Эннер Валенсия, чьим клубом сейчас является бразильский «Интернасьонал» из Порту-Алегри. В рейтинге ФИФА Эквадор занимает 30-е место – не такое уж и низкое. Аргентина до сих пор первая – эффект выигранного чемпионата мира в Катаре.

Как команды выступили на групповом этапе? Аргентина стала не единственной командой Кубка Америки, выигравшей там все три матча. «Альбиселесте» до плей-офф оставили не у дел Канаду (2:0), Чили (1:0) и Перу (2:0). Также стопроцентный результат в своей группе показала Венесуэла – как раз в одном квартете с ней пребывал Эквадор. Проиграв в первом туре ей (1:2), дальше он встретился с Ямайкой (3:1) и Мексикой (0:0).

На первых минутах отчётного матча «триколор» разбазарили ряд моментов. Кайседо чуть ли не один на один оказался с Эми Мартинесом. Валенсия скинул Мойсесу головой, и тот действительно сначала стремился на чистое рандеву с вратарём с левого фланга. Но быстро налетели на Кайседо опекуны – смутили его и снизили качество его удара. Мойсес слабо пробил в руки голкипера.

Потом Мойсес Кайседо прострелил слева в падении, а Сармиенто не переиграл Эмилиано Мартинеса с ближнего угла вратарской. Спустя секунды метров с пятнадцати приложился Паэс – выше створа. На другом полуфланге обороны у аргентинцев тоже обозначились проблемы. Ворвался в ту зону Валенсия, сместился под давлением и сделал доставку на Пресиадо. Не лучшим ударом тот ткнул мяч вне створа.

Аргентина проявила себя в атаке во второй половине тайма. На острие у неё дважды обнаруживал себя Энцо Фернандес. Ударил он головой мимо чужих ворот после навеса справа от Молины. Затем продвинулся вперёд по центру и рикошетом от Пачо заработал угловой. С этого корнера Месси навесил справа, Макаллистер скинул на дальнюю, а Лисандро Мартинес головой поразил ворота, но не сетку. Александер Домингес выбил мяч явно из-за ленточки (1:0).

Лаутаро Мартинес пожалел, что не реализовал свой момент в начале второго тайма, не попал в левый угол. Вскоре в ворота аргентинцев был назначен пенальти. На угловых у своих ворот «альбиселесте» стали играть руками. Сначала – Энцо, в новом эпизоде – де Пауль. Во втором случае – пенальти. Однако Валенсия с точки попал в левую штангу. Эннеру должно быть особенно досадно, ведь Эми Мартинес кинулся в противоположную сторону.

Казалось, команда Лионеля Скалони удержит минимальную победу над Эквадором (как и в товарищеском матче почти месяц назад). Но не судьба. Экваториальная сборная не сдавалась и добилась равного счёта в добавленное время. Сработали замены Феликса Санчеса Баса. Справа навесил Йебоа, а Кевин Родригес головой подсёк мяч в дальний угол...

Проверка ВАР – и поздний гол экваториальной сборной засчитан (1:1). Видеоассистентами решено, что Хорди Кайседо не мешал Эмилиано Мартинесу из офсайдного положения. Хорди мог в оставшиеся считанные минуты и вовсе забить для Эквадора победный гол, но не попал в правый угол с подачи Минды.

Дополнительного времени не было – сразу серия пенальти. И Месси завалил свою попытку – паненкой угодил в перекладину. Однако Эми Мартинес потащил выстрел Мены (0:0 по одиннадцатиметровым после первого обмена ударами). Хулиан Альварес поразил правую девятку, а вратарь Аргентины не дал забить и Минде (1:0 по пенальти после второго обмена).

Макаллистер – чётко в правый нижний угол, Йебоа – в аналогичный верхний (2:1 по пенальти после третьего обмена). Монтьель – не в самый правый угол, но в пустую часть створа. Эмилиано Мартинес едва не отразил удар Хорди Кайседо – но не отразил (3:2 по пенальти после четвёртого обмена).

Дальше Отаменди взял и реализовал решающий одиннадцатиметровый (4:2 в итоге по пенальти). Один ветеран спас другого (Месси) от позора. Аргентина на нервах затащилась в полуфинал Кубка Америки, где повстречается с победителем четвертьфинальной пары Венесуэла – Канада.

Кирилл Иванцов

Месси – худший игрок матча?
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Комментарии (4) Все комментарии
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Ermak
05 Июля 2024 в 06:32
Просто Леня Кристину поддержал, чтобы не плакала))
Misha_football
05 Июля 2024 в 06:27
Осталось выиграть ещё две игры и мы получим явного претендента на ЗМ)))...
Francisco Gento
05 Июля 2024 в 06:21
Месси всегда был посредственным пенальтистом. Подфартило Архентине. Эквадор им нм в чём не уступал, только в везении.
Ermak
05 Июля 2024 в 06:31
Я бы не сказал, что он посредственный пенальтист, уверен статистика говорит об обратном, ла и сколько важнейших пеналей он забивал, ну и промахивался тоже не мало, но посредственным точно не назовешь
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