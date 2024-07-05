Месси – в старте сборной Аргентины на матч 1/4 финала Кубка Америки

Лионель Месси вернулся в стартовый состав сборной Аргентины после повреждения.

Капитан «альбиселесте» остался на скамейке запасных в предыдущем поединке против Перу. Под вопросом было и участие 37-летней суперзвезды в матче четвертьфинала Кубка Америки против Эквадора, однако Лионель Скалони всё же решился выпустить форварда с первых минут, как сообщает пресс-служба аргентинской сборной.

Месси сыграет в атаке в дуэте с Лаутаро Мартинесом, в то время как Хулиан Альварес начнёт встречу в запасе.

Места в основе действующих чемпионов мира также удостоились Николас Гонсалес, Родриго де Пауль, Алексис Макаллистер и Энцо Фернандес, в защите выступят Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро и Науэль Молина, вратарь – Эмилиано Мартинес.