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Кубок Америки (Copa America)

Аргентина – Эквадор: Ворвётся ли Месси в стартовый состав на четвертьфинал Кубка Америки

04 Июля 2024 • 14:00 Комментировать (1)
Аргентина
...
Эквадор
1 1.47 X 4.05 2 9.00
Через 12 ч. 40 мин.

Сборные Аргентины и Эквадора откроют стадию 1/4 финала на Кубке Америки 2024 года. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пробует угадать стартовые составы команд на этот матч.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Тальяфико, Лисандро Мартинес, Ромеро, Молина, Макаллистер, Паредес, де Пауль, ди Мария, Хулиан Альварес, Лаутаро Мартинес.

Эквадор: Домингес, Инкапье, Пачо, Торрес, Пресиадо, Кайседо, Франко, Сармиенто, Паэс, Йебоа, Валенсия.

Под вопросом участие в матче Лионеля Месси. Готов ли он после повреждения? Лионель Скалони заявил, что не знает, сыграет ли его тёзка. Прошлый матч Месси целиком провёл на скамейке.

В группах аргентинцы заняли первое место, эквадорцы – второе. Аргентина сыграла с Канадой (2:0), Чили (1:0) и Перу (2:0), а Эквадор – с Венесуэлой (1:2), Ямайкой (3:1) и Мексикой (0:0).

Матч Аргентина – Эквадор состоится в Хьюстоне, штат Техас, рано утром 5 июля – в 4:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет проходить здесь.

Кирилл Иванцов

Выйдет ли Месси в стартовом составе против Эквадора?
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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Эквадора ещё теги

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АРГЕНТИНА ЭКВАДОР
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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
04 Июля 2024 в 14:06
Зачем?.. 🤔😀
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