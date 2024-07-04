Аргентина – Эквадор: Ворвётся ли Месси в стартовый состав на четвертьфинал Кубка Америки

Сборные Аргентины и Эквадора откроют стадию 1/4 финала на Кубке Америки 2024 года. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пробует угадать стартовые составы команд на этот матч.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Тальяфико, Лисандро Мартинес, Ромеро, Молина, Макаллистер, Паредес, де Пауль, ди Мария, Хулиан Альварес, Лаутаро Мартинес.

Эквадор: Домингес, Инкапье, Пачо, Торрес, Пресиадо, Кайседо, Франко, Сармиенто, Паэс, Йебоа, Валенсия.

Под вопросом участие в матче Лионеля Месси. Готов ли он после повреждения? Лионель Скалони заявил, что не знает, сыграет ли его тёзка. Прошлый матч Месси целиком провёл на скамейке.

В группах аргентинцы заняли первое место, эквадорцы – второе. Аргентина сыграла с Канадой (2:0), Чили (1:0) и Перу (2:0), а Эквадор – с Венесуэлой (1:2), Ямайкой (3:1) и Мексикой (0:0).

Матч Аргентина – Эквадор состоится в Хьюстоне, штат Техас, рано утром 5 июля – в 4:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет проходить здесь.

Кирилл Иванцов