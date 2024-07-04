Принято решение по пенальти, который не поставили на Винисиусе в матче сборной Бразилии

В КОНМЕБОЛ разобрали эпизод с неназначенным пенальти на форварде сборной Бразилии Винисиусе Жуниоре в матче групповой стадии Кубка Америки против Колумбии (1:1).

Как стало известно, федерация приняла решение, что главный судья встречи и его ассистенты VAR ошиблись, не поставив 11-метровый удар в пользу бразильской команды.

Благодаря этой ничьей сборная Колумбии финишировала на первом месте в квартете D, а бразильская команда пробилась в плей-офф со второй позиции. В ¼ финала Кубка Америки колумбийцам будет противостоять Панама, а бразильцы померяются силами с уругвайскими футболистами.