В сборной Аргентины нашли, кем заменить Месси

«Мы еще немного подождем и затем примем решение по Лео. Вчера у нас были хорошие предчувствия по его состоянию. Если Месси не выйдет, то мы можем сыграть в атаке с Лаутаро Мартинесом и Хулианом Альваресом. Если Лионель не будет играть, то все изменится. Мы подождем с решением», - передает слова специалиста Mundo Albiceleste.