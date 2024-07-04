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Кубок Америки (Copa America)

В сборной Аргентины нашли, кем заменить Месси

04 Июля 2024 • 07:22 Комментировать

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о состоянии здоровья нападающего Лионеля Месси в преддверии поединка против Эквадора в рамках ¼ финала Кубка Америки – 2024.

«Мы еще немного подождем и затем примем решение по Лео. Вчера у нас были хорошие предчувствия по его состоянию. Если Месси не выйдет, то мы можем сыграть в атаке с Лаутаро Мартинесом и Хулианом Альваресом. Если Лионель не будет играть, то все изменится. Мы подождем с решением», - передает слова специалиста Mundo Albiceleste.

Матч ¼ финала Кубка Америки между Аргентиной и Эквадором состоится в ночь с 4 на 5 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Лионель Скалони Лаутаро Мартинес Хулиан Альварес ещё теги
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