Определились все пары 1/4 финала Кубка Америки

На Кубке Америки завершилась групповая стадия. Борьбу за трофей продолжат восемь сборных, которые уже сформировали четвертьфинальные пары. Эти пары выглядят таким образом:
1. Аргентина – Эквадор;
2. Венесуэла – Канада;
3. Колумбия – Панама;
4. Уругвай – Бразилия.
В полуфинале победитель первого четвертьфинала сыграет с победителем второго четвертьфинала, а победитель третьего четвертьфинала – с победителем четвёртого четвертьфинала.
Матчи 1/4 финала Кубка Америки пройдут в ночь на 5, 6 и 7 июля, если говорить о европейском времени.
Стоит отметить, что действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины.
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