Определились все пары 1/4 финала Кубка Америки

На Кубке Америки завершилась групповая стадия. Борьбу за трофей продолжат восемь сборных, которые уже сформировали четвертьфинальные пары. Эти пары выглядят таким образом:

1. Аргентина – Эквадор;

2. Венесуэла – Канада;

3. Колумбия – Панама;

4. Уругвай – Бразилия.

В полуфинале победитель первого четвертьфинала сыграет с победителем второго четвертьфинала, а победитель третьего четвертьфинала – с победителем четвёртого четвертьфинала.

Матчи 1/4 финала Кубка Америки пройдут в ночь на 5, 6 и 7 июля, если говорить о европейском времени.

Стоит отметить, что действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины.