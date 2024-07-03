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Кубок Америки (Copa America)

Определились все пары 1/4 финала Кубка Америки

03 Июля 2024 • 16:08 Комментировать
Аргентина
...
Эквадор
1 1.45 X 4.20 2 9.00
05.07 04:00

На Кубке Америки завершилась групповая стадия. Борьбу за трофей продолжат восемь сборных, которые уже сформировали четвертьфинальные пары. Эти пары выглядят таким образом:

1. Аргентина – Эквадор;

2. Венесуэла – Канада;

3. Колумбия – Панама;

4. Уругвай – Бразилия.

В полуфинале победитель первого четвертьфинала сыграет с победителем второго четвертьфинала, а победитель третьего четвертьфинала – с победителем четвёртого четвертьфинала. 

Матчи 1/4 финала Кубка Америки пройдут в ночь на 5, 6 и 7 июля, если говорить о европейском времени.

Стоит отметить, что действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины.

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АРГЕНТИНА ЭКВАДОР
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