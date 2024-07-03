Тренер сборной Бразилии назвал «странной» карточку Винисиуса

Нападающий Винисиус Жуниор получил жёлтую карточку в матче Кубка Америки против Колумбии (1:1). Как следствие, звёздный форвард из-за дисквалификации пропустит четвертьфинал против Уругвая.

Комментарий по поводу лишней карточки Винисиуса дал главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор.

«Это была очень странная жёлтая карточка. Это было всего лишь первое единоборство в матче. Но люди говорят, что нам нужно учиться играть без больших звёзд, так что сейчас самое время. Мы уже потеряли Неймара. Другие футболисты должны активизироваться», - сказал Доривал журналистам.

Матч сборных Уругвая и Бразилии пройдёт в ночь на 7 июля, если говорить о европейском времени.