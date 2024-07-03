В Бразилии обрушились с ненавистью на Винисиуса

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор не поможет своей команде в 1/4 финала Кубка Америки против Уругвая.

В матче 3-го тура групповой стадии против Колумбии (1:1) футболист получил жёлтую карточку за отмашку. Это предупреждение стало вторым на турнире, поэтому он автоматически получил дисквалификацию.

После этого в социальных сетях пользователи оставляли гневные комментарии, которые мы отобрали.

«Он просто может не выиграть «Золотой мяч». У этого парня будет хорошая игра, а на следующий день провальная», - @psg_jk11

«Невероятно глупо получить форварду 2 жёлтые карточки в групповом этапе. Но это помогает Месси в очередной раз», - @OTownNBA

«И это претендент на «Золотой мяч», - @TheAminFCB2

«Он подставил сборную», - @bodhan11

Винисиус подставил Бразилию, игрок пропустит матч 1/4 финала Кубка Америки против Уругвая