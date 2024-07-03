Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 2 июля
Румыния
0
Нидерланды
3
1/8 - 2 июля
Австрия
1
Турция
2
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
1/4 - 5 июля
Португалия
Франция
1/4 - 6 июля
Англия
Швейцария
1/4 - 6 июля
Нидерланды
Турция
Кубок Америки (Copa America)

В Бразилии обрушились с ненавистью на Винисиуса

03 Июля 2024 • 10:13 Комментировать

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор не поможет своей команде в 1/4 финала Кубка Америки против Уругвая.

В матче 3-го тура групповой стадии против Колумбии (1:1) футболист получил жёлтую карточку за отмашку. Это предупреждение стало вторым на турнире, поэтому он автоматически получил дисквалификацию.

После этого в социальных сетях пользователи оставляли гневные комментарии, которые мы отобрали.

«Он просто может не выиграть «Золотой мяч». У этого парня будет хорошая игра, а на следующий день провальная», - @psg_jk11

«Невероятно глупо получить форварду 2 жёлтые карточки в групповом этапе. Но это помогает Месси в очередной раз», - @OTownNBA

«И это претендент на «Золотой мяч», - @TheAminFCB2

«Он подставил сборную», - @bodhan11

Винисиус подставил Бразилию, игрок пропустит матч 1/4 финала Кубка Америки против Уругвая



👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Кубок Америки Винисиус Жуниор ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Определились три пары 1/4 финала Евро-2024 Определилась первая пара 1/4 финала Евро-2024 Родриго одним словом прокомментировал пост Роналду после победы Португалии Губерниев назвал победителя Евро-2024 В Италии приняли решение по Спаллетти после провала на Евро-2024 Мамардашвили назвал «невозможным» переход в «Баварию»: «Там играет лучший вратарь мира» Мане обратился к Роналду после незабитого пенальти на Евро-2024 Журналист из Италии назвал главного виновника провала сборной на Евро-2024 Форвард «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд выбирает между двумя клубами «Спартак» оформил сразу два трансфера
Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024
Спортивные новости
Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Расселл стал победителем Гран-при Австрии, Ферстаппен и Норрис столкнулись в концовке Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге Касаткина переиграла Фернандес и выиграла турнира в Истбурне Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Коста-Рика Коста-Рика
Парагвай Парагвай
2
1
3.45 3.30 2.19
Видео
Окончен
Бразилия Бразилия
Колумбия Колумбия
1
1
1.64 3.65 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Июля
10:13 · Кубок Америки
В Бразилии обрушились с ненавистью на Винисиуса
01:21 · Кубок Америки
​Пулишич: «Мы сделали всё возможное»
02 Июля
14:59 · Кубок Америки
Появилась новая информация о состоянии Месси
03:34 · Кубок Америки
Стало известно, сыграет ли Месси в 1/4 финала Кубка Америки
01 Июля
05:56 · Кубок Америки
Определился соперник сборной Аргентины по 1/4 финала Кубка Америки
30 Июня
20:56 · Кубок Америки
Ди Мария: «Покину сборную после Кубка Америки»
14:41 · Кубок Америки
​Лаутаро Мартинес: «Оставил позади чемпионат мира»
12:55 · Кубок Америки
Такого Месси не было 13 лет – Лео завершил групповой этап без голов
11:18 · Чемпионат Европы 2024
Роналду и Месси впервые не забили на групповом этапе турнира сборных
09:29 · Кубок Америки
Эмилиано Мартинес высказался об игре Аргентины на Кубке Америки
09:21 · Кубок Америки
Лаутаро Мартинес высказался о Месси
09:00 · Кубок Америки
Ди Мария заявил, что рад быть капитаном сборной Аргентины
08:43 · Кубок Америки
В сборной Аргентины рассказали о травме Месси
29 Июня
15:15 · Кубок Америки
Неймар безумно радовался голам Винисиуса
10:48 · Кубок Америки
Аргентина может потерять Месси на 1/4 финала Кубка Америки
Все новости
Рекомендуем