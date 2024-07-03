Винисиус подставил Бразилию, игрок пропустит матч 1/4 финала Кубка Америки против Уругвая

Ночью, 3 июля, сборная Бразилии сыграла вничью с Колумбией в матче 3-го тура группового этапа Кубка Америки. Итоговый счёт – 1:1.

На гол бразильца Рафиньи ответил Даниель Муньос в концовке первого тайма.

Главным событием матча стал даже не его результат. Лидер сборной Бразилии и один из сильнейших футболистов мира Винисиус получил жёлтую карточку за отмашку на 7-й минуте и пропустит матч 1/4 финала против Уругвая.

Встреча между командами состоится 7 июля, начало – в 04:00 мск. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины. Бразильцы в последний раз выигрывали Кубок Америки в 2019 году.