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Кубок Америки (Copa America)

Штрафной Рафиньи и голевой пас Кордобы: Бразилия едва не проиграла Колумбии и ступила в плей-офф Кубка Америки

03 Июля 2024 • 05:59 Комментировать
Бразилия
1:1
Колумбия

Третий матч на групповом этапе Кубка Америки сборная Бразилии проводила против сборной Колумбии. Встреча прошла на стадионе «Ливайс» в Санта-Кларе, штат Калиорния.

Протокол игры  
Бразилия1:1Колумбия
(1:0) Рафинья Диас12'  
  45'Муньос Даниэль (1:1)
Алиссон БекерДанило ЛуисМилитао ЭдерМаркиньос МаркосВенделл Боргес 86' (Эндрик II ( 86') Гимараэс Бруно  73' 86' (Соарес Дуглас ( 86') Гомес Жоао  27' 73' (Эдерсон Хонорато ( 73') Рафинья ДиасПакета Лукас 46' (Перейра Андреас ( 46') Винисиус Жуниор  7'Родриго 73' (Савио III ( 73')
Запасные: Бремер ГлейсонКоуто ЯнРафаэль ПиресПепе АкиноМартинелли ГабриэлАрана ГильермеБералдо ЛукасБенто КрепскиЭванилсонГабриэль дос Сантос
Варгас КамилоМуньос ДаниэльСанчес ДавинсонКуэста КарлосМачадо Дейвер  25' 46' (Мохика Хоан ( 46') Риос Ричард 76' (Борре Рафаэль ( 76') Лерма Хефферсон  27'Ариас ДжонРодригес Хамес 81' (Карраскаль Хорхе ( 81') Кордоба Джон 76' (Урибе Матеус ( 76') Диас Луис 90' (Синистерра Луис ( 90')
Запасные: Оспина ДавидМина ЙерриКинтеро ХуанАсприлья ЯсерАриас СантьягоБорха МигельКастаньо КевинДуран ДжонМонтеро Альваро
03 июля. Стадион "Ливайс" (Санта-Клара).

В первом туре Бразилия ничего не смогла забить Коста-Рике – 0:0 сыграли. Во втором туре команда Доривала Жуниора проявила себя иначе – разгромила Парагвай 4:1. Если брать Колумбию, то она одержала две победы до встречи с Бразилией – 2:1 обыграла Парагвай и 3:0 оставила не у дел Коста-Рику.

Парагвай перед третьим туром на выход в плей-офф не мог рассчитывать. Колумбия была уже в четвертьфинале. Бразилии для шага в 1/4 хватало ничьей с Колумбией. Если Бразилия проигрывала, то Коста-Рика догоняла её по очкам при своей победе над Парагваем. Но всё равно разница мячей, скорее всего, была бы в пользу Бразилии.

На восьмой минуте ветеран Хамес Родригес приложился со штрафного, и мяч облизнул перекладину. От бразильцев пришёл ответ в виде дальнего удара с игры. Низом мяч последовал в левый угол после попытки Бруно Гимараэса. Но не добрался до цели. Кинулся в нужную сторону Камило Варгас и отразил сферу на угловой.

Ну и со штрафного «селесао» тоже не прочь были бахнуть. Рафинья Диас подбросил круглого над стенкой в правую девятку. Тут Варгас уже ничего не смог поделать, и счёт отрылся в пользу Бразилии (1:0). Именно появление Рафиньи стало единственным изменением от Доривала в старте по сравнению с предыдущим матчем (вместо Савио).

Могла ли быстро отыграться Колумбия? Могла. Дейвер Мачадо с левого фланга нашёл своей передачей Хамеса Родригеса, который с полуфланга пальнул мимо створа. Инициатива перешла к «кофейщикам», которые в турнирной онлайн-таблице опустились на второе место, пропустив вперёд себя как раз «жёлто-синих».

Очередное исполнение штрафного Хамесом – на этот раз подача. Дэвинсон Санчес и Кордоба шли на мяч, удар – мяч в сетке. Но положение «вне игры» у Санчеса. Долго слушал главный арбитр видеоассистентов. В итоге оставил в силе первоначальное решение отменить гол колумбийцев.

Естественно, были эмоции, споры, карточки – куда уж без этого в матче горячих латиноамериканских парней. Хамес слева со штрафного вроде навешивал, но не совсем навес получился, на удар очень похоже. Алиссону пришлось переводить мяч на угловой. Дальше к концу тайма владение переметнулось в большей степени к бразильцам.

Винисиус Жуниор упал слева в чужой штрафной площадке. Фолил ли Муньос? Кажется, что да. Валенсуэла (не Валенсия и не Венесуэла) не пошёл смотреть повтор после консультаций с видеоассистентами – угловой. Вскоре Алиссон от своих ворот подарил мяч Диасу и сам справился с последовавшим ударом Луиса.

И всё же Колумбия добилась сравнения счёта до перерыва. Джон Кордоба оформил голевую передачу. Из центральной зоны отдал он ассист чуть в правую сторону как раз Муньосу, избежавшему офсайда и расстрелявшему владения Алиссона (1:1). В онлайн-таблице Колумбия возвратилась на первое место.

Второй тайм получился весьма скучным. Цепкие колумбийцы не изменяли себе и продолжали сковывать бразильцев, не позволять им совершать вольности. Рафинья пробовал сделать дубль со штрафных, но не удалось, мимо створа пробил он. Оживление произошло ближе к концовке, когда бразильцы стали сыпаться.

Карраскаль вышел на замену и пробил перспективно со средней дистанции, но не переиграл Алиссона. Почти сразу Ариас перехватил мяч на чужой половине и отпасовал Диасу, тот прострелил слева, а Борре умудрился не внести сферу в ворота, хотя условия для гола у него были шикарные. Поверх створа.

Бразилия прибавила в добавленное время, Перейра здорово ударил издали, а Варгас перевёл мяч на угловой. Ничья 1:1 додержалась до конца. Бразилия проследовала в плей-офф со второго места. В четвертьфинале Кубка Америки её без дисквалифицированного Винисиуса (две жёлтые карточки) ожидает противостояние с Уругваем, а Колумбию – с Панамой.

 Кирилл Иванцов

Бразилия пройдёт Уругвай в четвертьфинале?
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