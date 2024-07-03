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Кубок Америки (Copa America)

​Пулишич: «Мы сделали всё возможное»

03 Июля 2024 • 01:21 Комментировать
США
0:1
Уругвай

Сборная Соединённых Штатов Америки покинула проходящий параллельно с европейским чемпионатом Кубок Америки. Это случилось после поражения с минимальным счётом от команды Уругвая. Итоги матча прокомментировал Кристиан Пулишич, он заверил, что его партнёры по команде сделали всё возможное:

- Мы отдали слишком много сил в начале матча, из-за чего в концовке не было энергии. Мне кажется, что мы сделали всё возможное для успеха. Просто не получилось найти путь к воротам, - цитирует слова Пулишича pianetamilan.it.

Напомним, что Кристиан Пулишич выступает за итальянский «Милан».


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная США Кристиан Пулишич

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