Появилась новая информация о состоянии Месси

Сборная Аргентины довольно уверенно преодолела групповой этап Кубка Америки, обыграв Канаду (2:0), Чили (1:0) и Перу (2:0). Звёздный капитан «альбиселесте» Лионель Месси пропустил третью игру из-за проблем со здоровьем.

Как сообщает ESPN, ссылаясь на Федерацию футбола Аргентины, Месси уже возобновил тренировки в общей группе.

Таким образом, Лео Месси должен сыграть за Аргентину в матче 1/4 финала Кубка Америки против Эквадора. Эта игра пройдёт в ночь с четверга на пятницу, если говорить о европейском времени.

Отметим, что на текущем Кубке Америки 37-летний Месси пока не забивал.