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Кубок Америки (Copa America)

Появилась новая информация о состоянии Месси

02 Июля 2024 • 14:59 Комментировать
Аргентина
...
Эквадор
05.07 04:00

Сборная Аргентины довольно уверенно преодолела групповой этап Кубка Америки, обыграв Канаду (2:0), Чили (1:0) и Перу (2:0). Звёздный капитан «альбиселесте» Лионель Месси пропустил третью игру из-за проблем со здоровьем.

Как сообщает ESPN, ссылаясь на Федерацию футбола Аргентины, Месси уже возобновил тренировки в общей группе.

Таким образом, Лео Месси должен сыграть за Аргентину в матче 1/4 финала Кубка Америки против Эквадора. Эта игра пройдёт в ночь с четверга на пятницу, если говорить о европейском времени.

Отметим, что на текущем Кубке Америки 37-летний Месси пока не забивал.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины

Новости по матчу

Сегодня, 02 Июля
14:59
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05:56
Определился соперник сборной Аргентины по 1/4 финала Кубка Америки
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АРГЕНТИНА ЭКВАДОР
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