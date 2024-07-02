Стало известно, сыграет ли Месси в 1/4 финала Кубка Америки

Сборная Аргентины начнёт путь в плей-офф Кубка Америки матчем против Эквадора.

Встреча состоится 5 июля. Из-за проблем со здоровьем Лионель Месси остался на скамейке запасных в заключительной игре группового этапа против Перу, однако аргентинцы справились и без своего лидера – 2:0.

Как утверждает журналист Гастон Эдуль, 37-летний форвард приступил к тренировкам с мячом, но пока ограничивается частичными нагрузками. Футболист продолжает восстановление, но уже сейчас известно, что он готов сыграть в четвертьфинале с Эквадором. Пока неясно, сможет ли Лионель Скалони выпустить капитана в стартовом составе. Итоговое решение будет принято в среду.