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Кубок Америки (Copa America)

Определился соперник сборной Аргентины по 1/4 финала Кубка Америки

01 Июля 2024 • 05:56 Комментировать
Аргентина
...
Эквадор
05.07 04:00

Сборная Эквадора вышла в плей-офф Кубка Америки, где встретится с действующими чемпионами мира.

В поединке последнего тура группового этапа эквадорцы сыграли в нулевую ничью с Мексикой – этого хватило для выхода в следующую стадию со второго места. Победителем квартета стала сборная Венесуэлы, выигравшая все три матча, мексиканцы финишировали третьими и покинули турнир. Замкнула таблицу группы команда Ямайки, не набравшая очков.

В четвертьфинале сборную Эквадора ждёт встреча с Аргентиной. Игра состоится 5 июля в 04:00 по московскому времени.

Команда Лионеля Скалони, напомним, заняла первое место в своей группе, набрав девять очков и не пропустив ни одного гола.

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АРГЕНТИНА ЭКВАДОР
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