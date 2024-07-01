Определился соперник сборной Аргентины по 1/4 финала Кубка Америки

Сборная Эквадора вышла в плей-офф Кубка Америки, где встретится с действующими чемпионами мира.

В поединке последнего тура группового этапа эквадорцы сыграли в нулевую ничью с Мексикой – этого хватило для выхода в следующую стадию со второго места. Победителем квартета стала сборная Венесуэлы, выигравшая все три матча, мексиканцы финишировали третьими и покинули турнир. Замкнула таблицу группы команда Ямайки, не набравшая очков.

В четвертьфинале сборную Эквадора ждёт встреча с Аргентиной. Игра состоится 5 июля в 04:00 по московскому времени.

Команда Лионеля Скалони, напомним, заняла первое место в своей группе, набрав девять очков и не пропустив ни одного гола.