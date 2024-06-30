Ди Мария: «Покину сборную после Кубка Америки»

Ветеран аргентинской сборной Анхель ди Мария дал понять, что Кубок Америки, проходящий параллельно с европейским чемпионатом по футболу, станет для него последним в составе национальной команды.

- Я наслаждаюсь каждым моментом этих последних матчей за сборную. Иногда меня накрывает меланхолия, иногда я испытываю счастье, но решение принято. Я много раз говорил, что не смотрю в прошлое и не меняю свои решения. Этот турнир станет для меня последним в сборной, - цитирует слова ди Марии испанское издание Marca.

Анхель Ди Мария начал свои выступления в сборной Аргентины в 2008 году.