​Лаутаро Мартинес: «Оставил позади чемпионат мира»

Сборная Аргентины выиграла в прошлом чемпионате мира, но нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес считает свой вклад в тот успех очень скромным. Он до сих пор переживает из-за огромного количества запоротых моментов и не забитого на том турнире гола - эдакий аргентинский вариант Ромелу Лукаку. Сейчас он пытается всё исправить на Кубке Америки, забив уже четыре гола в трёх матчах:

- Я очень рад, что помогаю команде, провёл отличный сезон с клубом и смог оставить за спиной Мундиаль. Для меня было важно хорошо выступить на Кубке Америки, - цитирует слова Лаутаро Мартинеса fcinter1908.it.